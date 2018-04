"Soy Luna": Valentina Zenere nos habla del futuro de la villana Ámbar Smith

Hace cinco días, la actriz argentina Valentina Zenere utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía suya con el siguiente mensaje: "Siempre me ha encantado la idea de no ser como la gente espera que sea".

Llena de autenticidad y espíritu rebelde, característicos de sus 21 años, la actriz se asemeja a Ámbar Smith, su personaje en "Soy Luna". La serie juvenil que combina canto y baile sobre una pista de patinaje estrenará este lunes 16 de abril su tercera temporada por las pantallas de Disney Channel.

En conversación con El Comercio, Zenere adelanta que Ámbar, la villana de la ficción, experimentará una nueva faceta. "Se mostrará más rebelde porque cuestionará su lugar en la academia. Cree que no encaja", cuenta.

—En busca del Oscar—

​La carrera actoral de Valentina Zenere comenzó a los 6 años. Luego, su perseverancia la ayudó a conseguir, a los 13, un papel en la pantalla chica: fue en la cuarta entrega de la serie "Casi Ángeles" (2010). Y aunque la actriz argentina continúo perteneciendo a diversas producciones locales, su mayor logro llegó con "Soy Luna". Ganó cuatro premios Kids' Choice Awards y no descarta la posibilidad de obtener nuevos personajes que la lleven a Hollywood, tras el sueño de un Oscar.

Pese a que la industria del cine hollywoodense se ha visto afectada por las múltiples denuncias por acoso sexual en contra de productores y directores, Zenere mantiene una postura firme: "Me parece que los movimientos #MeToo y Time's Up ayudan a las personas que han sufrido abusos a ser escuchadas. Pero no creo que esos actos sean trabas que impidan que una actriz siga creciendo. Nunca diré que no iría a Hollywood porque hay acoso sexual, acoso hay en todas partes".