La televisión abierta también vive su propio pulso de diversidad. Lejos de una fórmula única, el entretenimiento se despliega hoy en múltiples formatos: concursos, magacines, espectáculos musicales, etc. Esa amplitud se refleja en los nominados al Premio Luces a Mejor Programa de Entretenimiento, categoría que reconoce propuestas capaces de sostenerse en el tiempo, conectar con el público y marcar agenda. “Cinescape” mantuvo su lugar como referente de los espacios sobre cine en la televisión peruana. Con entrevistas, cobertura de estrenos y presencia en festivales internacionales, el programa –que salió del aire tras 25 años– supo adaptarse a los cambios de la industria.

—Variedad de propuestas—

En el terreno del ‘reality’ gastronómico, “El gran chef: extremo” llevó el formato a un nivel de mayor exigencia. La competencia apostó por la tensión, el ritmo y el desafío constante, consolidando una franquicia que combina entretenimiento familiar con la narrativa del esfuerzo y la superación.

Los magacines siguen siendo piezas claves de la televisión diaria. “Estás en todas” se ha consolidado como un espacio de actualidad y farándula con un enfoque ágil, mientras que “Mande quien mande” apuesta por el contacto directo con la audiencia, los juegos y la conversación cotidiana como eje de su propuesta.

Desde el espectáculo televisivo, “La subasta” propuso una dinámica competitiva basada en estrategia y azar, demostrando que los formatos clásicos aún pueden reinventarse. En una línea distinta, “Yo soy” reafirmó su vigencia como uno de los programas de canto e imitación más influyentes del país, manteniendo el interés del público a través del espectáculo en vivo.

El comentario del espectáculo también ocupa un lugar central con “Magaly TV, la firme”, un programa que ha construido identidad a partir de la fiscalización mediática y el comentario directo, convirtiéndose en un actor clave dentro del ecosistema televisivo local.

Desde la televisión pública, “Que gane el mejor” destaca por su enfoque competitivo y familiar, mientras que “Sonidos del mundo” amplía el concepto de entretenimiento al incorporar música, identidad y diversidad cultural como ejes narrativos.

Nueve programas, nueve maneras de entender el entretenimiento televisivo y un mismo escenario en disputa. La votación ya está abierta y, una vez más, será el público quien elija al mejor.