“Al Fondo Hay Sitio” incorporó recientemente a la actriz Vanessa Jerí en el papel de Bambi Bambarén, nueva secretaria de Joel Gonzales (Erick Elera), ahora convertido en ejecutivo.

La actriz, conocida por su carisma y trayectoria en la televisión nacional, expresó su entusiasmo por formar parte de la producción de América TV.

“Estoy súper feliz. Cuando me hicieron la propuesta dije: ¡guau!, porque es la única serie que me faltaba en realidad ingresar acá, en América. Y me encantó el personaje que me han destinado, así que estoy muy contenta" , dijo.

¿Qué pretende hacer Bambi Bambarén?

El personaje de Bambi Bambarén no solo amplía el elenco, sino que introduce un nuevo conflicto en la historia. Según explicó Jerí, su papel será clave en los planes de Antonia, madre de Macarena, quien busca distanciar a su hija de Joel Gonzales.

“Me contratan para poder seducirlo, ya que él es un poco coqueto, porque quieren alejarlo de Macarena. Así que vamos a ver si al final cae, pues, ¿no?” , comentó entre risas.

Un regreso esperado y bien recibido

Vanessa también resaltó la emoción de reencontrarse con antiguos compañeros del medio televisivo. “Me he reencontrado con un montón de gente que no veía hace ya tres o cuatro años, que fue la última vez que grabé en ‘De Vuelta Al Barrio’. Y no me imaginé, la verdad, que iba a estar en ‘Al Fondo Hay Sitio’”.

Vanessa Jerí y Erick Elera

Asimismo, agradeció haber sido incluida en el elenco: “De verdad que estoy feliz de regresar nuevamente acá, a América, con gente, con equipo de producción que ya conozco hace muchos años”.

Vanessa Jerí forma parte de 'Al Fondo Hay Sitio' interpretando a Bambi Bambarén

“Al Fondo Hay Sitio” sigue liderando la televisión peruana

El martes 24 de junio, la serie alcanzó 20.4 puntos de rating en Lima y otras seis ciudades, consolidando su posición como líder indiscutible en la pantalla nacional, según datos de Kantar Ibope Media.

Además, América TV logró colocar 17 programas en el ranking de los 25 más vistos del día. Entre ellos destacan:

2.º lugar: " Esto Es Guerra" – 17.0 puntos

" – 17.0 puntos 3.º lugar: " Eres Mi Sangre" – 15.9 puntos

" – 15.9 puntos 4.º lugar: " Los Milagros de la Rosa" – 12.5 puntos

" – 12.5 puntos 5.º lugar: "América Noticias – Edición Central" – 11.9 puntos