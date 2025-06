Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la periodista Alexandra Hörler, de 40 años, anunció que está embarazada de su primer hijo, noticia que la toma por sorpresa luego de haber perdido la esperanza de convertirse en madre junto a su esposo, el odontólogo Juan Francisco Pardo.

En su programa "Paren Todo" (Panamericana TV), Hörler contó que no esperaba ser mamá, pero calificó su embarazo como “un milagro”, ya que hoy tiene cuatro meses de gestación. “La ginecóloga me había desahuciado. No congelé óvulos, no me hice tratamientos… Pensé que ya no” , expresó conmovida.

Tras de intentarlo sin éxito, había aceptado la idea de no ser madre biológica, hasta que ocurrió lo inesperado. “ Un día me sentía mal… y era eso. La noticia más linda” , dijo. “Cuando ya lo habíamos asumido, incluso pensé en adoptar otro gato. Pero el destino tenía otros planes”.

Alexandra Hörler comparte la ecografía de su bebé.

¿Niño o niña? Pronto lo revelará

Aunque todavía no ha revelado el sexo del bebé, Hörler adelantó que en las próximas semanas hará un evento especial para compartirlo.

“Estoy por cumplir 17 semanas y no he subido mucho de peso. He tenido náuseas, mareos, dolores de cabeza, los olores me molestan… Ha sido un primer trimestre difícil”, detalló.

A pesar de los síntomas, se mostró optimista: “Aprenderé a ser mamá junto con mi hijit@. Estoy segura de que también le gustarán las cámaras”, bromeó.

¿Qué dijo en sus redes sociales?

A través de sus redes sociales, Hörler publicó una imagen junto a su esposo confirmando la noticia: “La vida siempre sabe cuándo sorprenderte… y esta vez lo hizo con un milagro. A los 40, cuando muchos creen que las posibilidades se desvanecen, yo recibí el regalo más inesperado y hermoso: voy a ser mamá”.

El mensaje, que rápidamente se hizo viral, conmovió a miles de seguidores que celebraron junto a la periodista esta nueva etapa.

“Hoy mi corazón late por dos… sueña por dos, se ilusiona por dos y agradece por dos. Este bebé llega cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca”, agregó con emoción.

¿Quién es Juan Francisco Pardo?

Juan Francisco Pardo es un odontólogo peruano de 41 años, con amplia trayectoria profesional. Es miembro de la Asociación de Periodoncia y Oseointegración del Perú y profesor universitario en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

La historia de amor entre ambos comenzó de forma inesperada en una playa del sur de Lima, donde fueron presentados por amigos en común. En diciembre de 2021, se casaron en una boda íntima celebrada en la isla de Barbados.