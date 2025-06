Molesto y sin demora, Fabio Agostini rechazó enfrentarse a Jenko del Río en un combate de box, tras el reto lanzado durante el ‘Celebrity Combat’.

El modelo, que participa de nuevo en "Esto es Guerra", negó la propuesta y dejó en claro que no tiene intención de prestarse para lo que considera “una payasada”.

“No voy a darle vida al payaso ese, no me subo”, dijo Agostini en una transmisión en vivo junto a su hermano Bruno.

Jenko lanzó el reto tras vencer a Nico Ponce

La noche del jueves 19 de junio, tras derrotar a Nico Ponce en el coliseo Dibós, Jenko del Río tomó el micrófono y lanzó un mensaje directo a Fabio.

“Quiero retar a uno [...] Mide 1.92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me [perjudicó] (...) Lo reto a Fabio Agostini a subir al ring”, dijo.

Jenko del Rio portando el cinturón de ganador

Además, Jenko no solo pidió el combate, sino que expresó su intención de cerrar un acuerdo con la producción del ‘reality’ para concretar la pelea.

“Si quiere subirse aquí y llegar a un acuerdo generoso con la organización, reto a Fabio Agostini a subir al ring. A ver si [puede] hacerlo”, añadió.

Fabio Agostini: “Solo pelearía si me conviene”

La respuesta de Fabio no se hizo esperar. A través de un ‘live’ de Instagram, dejó claro que el combate no le representa ningún beneficio.

“Desde que lo conozco, está clavado con 80,000 seguidores, hace 20 años. Se fue a Miami debido a un montón de problemas que se metió aquí. ¿Ustedes creen que le voy a dar vida al payaso este?”, increpó.

El español afirmó que solo consideraría un enfrentamiento si su rival tuviera verdadera fama y el evento fuera lucrativo.

“A mí me dice un tío polémico y famoso, a mí me dicen Mike Tyson: ‘Fabio, vamos a subir’. Sé que son negocios y me voy a forrar, sé que voy a salir sin dientes, pero sé que me va a beneficiar, yo me subo”, complementó.

Fabio Agostini contó como fueron sus orígenes en el mundo laboral. (@fabioagostinifit)

“Me tiene una envidia increíble”

De otro lado, para Agostini, la insistencia de Jenko por enfrentarlo viene de una frustración personal y envidia.

“¿Pero creen que me voy a sumar a la payasada de este tío? Que no es nadie, que me tiene una envidia increíble, que le va diciendo a todo el mundo que me va a pegar como si fuera Al Capone. ¿Se creen que yo le tengo miedo a algo?”, dijo.

¿Cómo inició su amistad?

El conflicto entre ambos se remonta a programas de competencia en donde ambos participaron, como "Combate" (Perú) y "Palabra de Honor" (Chile), y protagonizaron varios enfrentamientos.

Fabio acusó a Jenko de hablar mal de él y su hermano a sus espaldas. Jenko, por su parte, sostiene que Agostini se burlaba de su físico.

“Siempre se burlaba porque yo estuve un poco subido de peso. Yo me podría burlar de él de otras cosas que sé”, declaró Jenko.