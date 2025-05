A solo días del esperado ‘Celebrity Combat’, Nico Ponce y Jenko del Río protagonizaron un intenso cruce de palabras en el podcast Good Time, dejando al descubierto una enemistad de más de 14 años que promete explotar este jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós.

El primero en aparecer en el set fue Ponce, quien no dudó en mostrar su seguridad de cara a la pelea: “Él me apostó mil dólares y atraqué. Me voy a llevar mil cocos, más lo que me paguen por la pelea y por haberlo dejado en ridículo” , declaró.

Pero más allá del espectáculo, Ponce aseguró que el conflicto es real y personal. “Yo lo odio. Estoy seguro que lo voy a noquear, lo voy a matar” , dijo tajante.

Nico Ponce y Jenko del Río | Foto: Instagram (@celebritycombatof)

¿Cómo inició el conflicto?

Nico Ponce reveló que la disputa comenzó hace más de una década, cuando Jenko del Río, según su versión, habría tenido un encuentro íntimo con su entonces pareja.

“Su flaca me llamó para decirme que mi flaca estaba con él en su casa. Fui hasta allá, salió con mi flaca y me dijo: ‘no es lo que piensas’. Le metí un puñete y le saqué una muela”, relató Ponce.

Afirmó que luego confirmó que Jenko la cortejaba desde antes y que el altercado se resolvió con violencia, sin intervención de terceros.

Jenko del Río niega infidelidad y responde con amenazas

Minutos después, Jenko del Río ingresó al set, visiblemente molesto, para responder a las acusaciones. Negó haber tenido una relación íntima con la pareja de Ponce y afirmó que “solo descansaron” en la cama.

“Eres tan hipócrita y tan roquete que no dices la verdad”, disparó el exchico ‘reality’, asegurando que ha estudiado psicología y que detecta fácilmente las mentiras de su rival.

También minimizó el altercado físico, afirmando que Nico pudo golpearlo solo porque lo atacó por la espalda.

Se amenazaron de muerte

A pesar de los intentos de Laura Spoya, conductora del podcast, por calmar los ánimos, Jenko del Río no se contuvo. “¿Sabes qué es lo mejor? Te voy a poder [golpear] sin ninguna denuncia. Te voy a volar los dientes”, gritó en plena transmisión.

Nico, lejos de temer, aseguró estar feliz por la oportunidad de resolver este enfrentamiento de una vez por todas. “Te juro que a mí también me da felicidad porque te voy a poder matar. Te voy a matar, compadre. Prepárate nomás“.