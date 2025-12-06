El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Nico Ponce.

El actor peruano destaca en la obra “Peter Pan hasta las patas”, en el Teatro Claretiano. La temporada va hasta el próximo 14 de diciembre, y las entradas están disponibles en Joinnus en este enlace oficial.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Disfruto de tener contacto con la naturaleza, sentarme al sol, reflexionar sobre la vida, estar en el río o surfear.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar con mis seres queridos. Me encanta compartir tiempo con mi familia, mis amigos y vivir momentos juntos.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi sensibilidad. Me gusta conectar con personas que van por esa misma línea; tengo una forma bastante filosófica de ver la vida y elijo el amor por encima de todo.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces, he sido demasiado exigente conmigo mismo y he hecho cosas más por lo que se espera de mí que por lo que realmente siento. Me gustaría aprender a fluir más.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Creo que no quererme, no amarme, no valorar los momentos lindos con los seres queridos. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Hacer canciones para las cosas que me han pasado. Por ejemplo, a una ex le hice un disco entero, en el cual hablaba mucho del amor que sentía por ella, los errores que cometí. Y le canté delante de su novio.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Tratar de ser alguien más. Creo que es muy triste no ser fiel a uno mismo solo por tratar de impresionar.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Siempre elijo el amor”. También cosas así, bien peruanas. Por ejemplo, “chévere”, “bravazo”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Darme cuenta de que el trabajo no es mi prioridad, sino la vida misma, y que tengo que vivirla.

― ¿En qué ocasiones mientes?

No miento. Dentro de mi filosofía de vida está no mentir.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

He sido y soy absolutamente feliz con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero, en la playa, en la naturaleza.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Podría ser mi tabla de surf y mi guitarra, que son elementos que me dan felicidad.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La sencillez, la humildad, la transparencia. Admiro que la persona no tenga caretas.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Rodeado de gente a la que quiero. Me gustaría vivir bastante tiempo, como mi padre, que tiene 93 años ahora y se cuida muchísimo.//