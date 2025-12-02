El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maree Ringland.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

El surf, ¡por supuesto!

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Compartir un cebiche de erizos con mis seres queridos.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

La paciencia.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Sobrepensar mucho.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Ir al dentista, pero lo bueno es que es rápido y luego trae grandes beneficios: una linda sonrisa.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La moda. Me gusta apoyar a las diseñadoras locales, especialmente al colectivo de mujeres amazónicas. ¡Son unas diseñadoras fantásticas!

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La arrogancia.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Posiblemente ‘maybe’.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser embajadora de Australia y conectar a la gente.

―¿En qué ocasiones mientes?

Considero que no se debe mentir. Hay que ser transparentes y usar herramientas para decir las verdades, así sean duras, con diplomacia.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En Lobitos, surfeando en sus olas.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi familia, mis tres hijos.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El anillo de ópalo hecho por mi padre para mi abuela, que yo heredé.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Acción con empatía.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Penny Wong, actual ministra de Australia. Ella es australiana, con raíces asiáticas como yo; es mi contemporánea y ha logrado romper muchas barreras en mi país.

―¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En forma de pez o delfín.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Algo manual, artístico.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Richard Flanagan, Alexis Wright y, claro, Mario Vargas Llosa.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquier persona ‘snob’, los pitucos. //