Aprovecha el fin de semana y organiza un pícnic entre amigos, con tu familia o en pareja. Si no sabes a dónde ir, te damos algunas recomendaciones de parques limeños. No hay excusas para no gozar del sol y de un momento agradable en estos pulmones verdes de la capital.

-REDUCTO N°2, MIRAFLORES

En 1881 fue un bastión de defensa en el que los vecinos, cual soldados, se asentaron para proteger a la capital durante la batalla de Miraflores. Hoy, es una tranquila área verde donde hacer yoga, relajarse o celebrar cumpleaños.

-BENEMÉRITA GUARDIA CIVIL, SAN ISIDRO

Antes se llamaba La Pera del Amor. Por ubicarse en el malecón del distrito, entre las avenidas Pérez Araníbar y Salaverry, cuenta con hermosas vistas de nuestra costa. Ideal para ir en familia, debido a la zona recreacional.

-DE LA AMISTAD, SURCO

Visítalo de martes a domingo a partir de las 10 a.m. Está en el cruce de la av. Caminos del Inca con la calle Las Nazarenas. En sus 30 mil m² destacan el arco morisco (29 m) y la laguna artificial navegable (S/6). Los fines de semana, en la feria ecológica Mercado Verde, puedes adquirir los snacks para tu pícnic.

-EL OLIVAR, SAN ISIDRO

Se trata del único bosque de América que posee olivos en una zona urbana. Los árboles, además, superan los 400 años. Acomódate bajo la sombra que otorga este monumento histórico (1969) y contempla aves como la tortolita peruana, el loro de cabeza roja, el tirano melancólico, entre otras 67 especies que habitan el lugar.

-DE LA FELICIDAD, SAN BORJA

El escenario más fotografiado es su laguna artificial coronada por un puente de madera y rodeada de arbustos y flores. Pero eso no es todo. Tiene ciclovías, área de juegos y una cafetería en la que puedes degustar helados o disfrutar de un rico lonche.