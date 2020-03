Las pinturas, esculturas y obras de arte son reemplazadas en este museo ubicado en Las Vegas por impresionantes letreros de neón. Esta es la llamativa propuesta que ofrece The Neon Museum a todos sus visitantes.

El museo, de más de 8 mil metros cuadrados, consta de un parque y galería dedicado al neón, el cual alberga 200 carteles históricos de todo tipo, entre los que resaltan el del Palms Casino Resort y New-New York. Cada signo lleva consigo la historia de cómo se creó, y la colección incluye piezas de casinos, hoteles y teatros desde 1930.(Foto:Facebook The Neon Museum)

The Neon Museum como otros tantos museos no permite sacar fotos o realizar videos. La única oportunidad de poder llevarte un recuerdo de este original lugar es reservando una sesión fotográfica realizada por los mismos organizadores. Las visitas duran entre 45 y 60 minutos y se recomienda hacerlas de noche para ver los letreros encendidos.(Foto:Facebook The Neon Museum)

Los precios de los tours de día y noche son de 18 y 25 dólares para adultos, respectivamente, mientras que los niños menores de seis años ingresan gratis. Este museo también es locación de bodas, eventos especiales, sesiones de fotos y programas educativos.

Si nunca habías escuchado de este museo, deberías ponerlo en tu lista de pendientes porque es una forma de descubrir más de la llamada ‘Ciudad del Pecado’.