La ceremonia se celebró el 18 de agosto pasado, en un cóctel privado en la residencia del embajador de Bélgica, Mark Van de Vreken. En la reunión estuvieron Carlos Rotondo, director general del Grupo Tabernero, y Amora Carbajal, presidenta de Promperú.

La firma peruana de vinos y piscos cumple así 125 años de tradición vitivinícola, posicionada como una de las bodegas más importantes del Perú. “El Spirits Selection del Concurso Mundial de Bruselas es un certamen internacional. Catadores experimentados de todo el mundo examinaron las bebidas participantes con el objetivo de distinguir los espirituosos cuya calidad es irreprochable. Por ello, participamos con nuestro portafolio donde tres de nuestros piscos obtuvieron altos puntajes: Gran Medalla de Oro para Pisco La Botija Quebranta 2021 y Medallas de Plata para Pisco Edición Limitada Italia 2021 y Pisco Mosto Verde Torontel Colección Privada 2021″, comenta Iván Livschitz, gerente de Imagen Corporativa del Grupo Tabernero.

El concurso, realizado este año del 20 al 24 de junio en Pointe à Pitre, Guadalupe (Francia), es uno de los eventos internacionales más importantes de su categoría. Desde hace 23 años, este concurso internacional guía y orienta a los consumidores en su elección de bebidas espirituosas en todo el mundo. Este año compitieron más de 2.030 muestras de 60 países donde los piscos de Tabernero destacaron y sorprendieron a los paladares más experimentados del mundo poniendo en alto el nombre del Perú.

Tabernero La Botija Pisco Puro 2021 ganó la Gran Medalla de Oro del Concurso Mundial de Bruselas.

El jurado internacional estuvo compuesto por 120 expertos de 34 nacionalidades diferentes y, una vez más, el concurso se reveló como un barómetro de las últimas tendencias en el mundo de las bebidas espirituosas. “Desde hace 10 años, Tabernero es uno de los más fieles participantes peruanos del Spirits Selection ganando casi 30 medallas. En 2013, la firma recibió el premio Revelation of Spirits Selection by CMB, la máxima distinción del certamen, por su pisco de uva Italia, situándolo entre los mejores espirituosos del mundo. En 2019, el pisco Puro Quebranta obtuvo el mismo premio, entre más de 1.800 muestras presentadas, y el 2022 el Pisco Puro Quebranta fue galardonado con una Gran Medalla de Oro, lo que lo sitúa una vez más a la cabeza de la clasificación mundial de bebidas espirituosas”, compartió Thierry Heins, director del Spirits Selection by CMB.