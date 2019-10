Connie Chaparro y Sergio Galliani decidieron convertirse en padres a los seis meses de haberse casado. El fruto de su amor, el pequeño Nicola, ya tiene ocho años y en #Dilo con Jannina Bejarano, la actriz confiesa cuál es su estilo de crianza y cómo afronta las dificultades que tienen todas las madres al momento de ponerle límites a su hijo.

Para Connie Chaparro la experiencia de educar a su hijo ha sido única. La actriz afirma en #Dilo que no hay libro o recomendación que prevenga la real complejidad que tiene la crianza de los hijos. “Siempre vas a tener momentos difíciles en que vas a sentir que eres mala madre”, revela. Pero la actriz agrega que frente a los contratiempos puede contar con su amado esposo, Sergio Galliani, “algo que me sirve mucho y que es hermoso es contar con el apoyo de mi esposo”.

En sus casi diez años de matrimonio, ambos actores han encontrado la forma de criar a su hijo. Como un incondicional equipo, la pareja se apoya frente a cualquier problema. “Cuando yo me angustio o no logro controlarlo en alguna situación que se me escape de las manos, digo: Sergio, encárgate tú”, indica la actriz y locutora de radio.

Sin embargo, pese a llevar muy bien su matrimonio, la pareja tiene una respuesta clara frente a la típica pregunta de tener otro hijo. Aunque alguna vez quiso tener más descendencia, Connie reconoce que Nicola ya tiene de hermanas mayores a las hijas de Sergio y todo está en orden dentro de su familia. “Creo que así está bien nuestra rutina familiar”, sentencia.

En el programa de espectáculos de El Comercio, la actriz comparte los detalles de la controversia que causó, en su momento, la vasta diferencia de edades entre ella y Sergio Galliani. En los infaltables juegos #Dilo demostró que fuera de las cámaras y luces de la pantalla chica puede improvisar. Así lo hizo junto a la también locutora y clown, Angie Palomino.

Mira la entrevista completa de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.