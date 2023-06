Tras casi cinco años de relación, la ex estrella de Disney, Dylan Sprouse y la supermodelo, Barbara Palvin, han decidido convertirse en esposos. Luego de meses de especulación sobre su el futuro de su noviazgo, la popular pareja se ha comprometido oficialmente, confirmando la noticia a través de una extravagante portada en la revista V Magazine.

La revista americana contó con la primicia de los futuros esposos, quienes revelaron los detalles de su compromiso en una cándida entrevista conducida por el hermano gemelo de Dylan, Cole Sprouse.

El protagonista de la recordada serie juvenil “Zack y Cody: Gemelos en acción” confirmó que el romántico suceso tuvo lugar en septiembre del año pasado. “No sentíamos necesariamente la necesidad de ser totalmente transparentes con el público sobre ese aspecto de nuestro compromiso”, explicó Sprouse.

Por su lado, Palvin admitió que este era un acontecimiento que se veía venir, pero que tanto ella como Dylan querían manejar bajo sus propios términos. Incluso, la modelo se refirió a la filtración de información sobre su compromiso. “Cuando algunas personas filtraron la información de que nos habíamos prometido, nuestro equipo de relaciones públicas nos dijo: ‘Eh, deberían hacer un post sobre ello o hablar con esta revista o con aquella’”, recuerda. “Eso me molestó mucho porque sabía que estábamos construyendo esta historia. Así que estoy muy contenta de haberlo hecho a nuestra manera”.

Foto: V Magazine

Dylan Sprouse y Barbara Palvin se comprometieron poniendo fin a los rumores

Las especulaciones sobre el esperado compromiso inciaron en marzo, cuando la ex ángel de Victoria´s Secret, acudió a la alfombra roja del Mammoth Film Festival de California luciendo lo que parecía ser un brillante anillo de diamantes.





En ese momento, los representantes de Sprouse y Palvin no hicieron comentarios sobre el estado de su relación y la pareja tampoco había decidio comentar públicamente la noticia.

Foto: Getty Images

¿Cómo se conocieron Dylan Sprouse y Barbara Palvin?

Sprouse y Palvin se conocieron en una fiesta, y después del evento, el actor le envió un mensaje por Instagram a la modelo. “Ella me siguió, así que yo estaba como, supongo que le daré algo. Y le envié un DM”, dijo Sprouse a W Magazine en 2019. “Le dije: ‘Oye, no sé si estarás en Nueva York por mucho tiempo, pero deberíamos salir si quieres. Aquí tienes mi número’. Y no me mandó ningún mensaje en seis meses”.

En 2018, el actor viajó para un rodaje de seis meses a China, y fue en ese momento cuando Palvin finalmente le devolvió el mensaje. La modelo húngara finalmente voló a China para reunirse con Sprouse en su primera cita, según declaró a PEOPLE Now. “En cierto modo volé a China para verlo después de hablar durante tres meses”.