L.A. Girl no hace pruebas en animales. Como parte de Beauty 21, confirma que no testea sus productos o ingredientes, sus proveedores tampoco y no le pide a terceros que lo hagan. Así mismo, no venden sus productos en China u otro país que requiere la prueba en animales por ley. Está incluida en la lista de PETA. (Foto: L.A. Girl)