4 / 10

Ya sea que hayas visto este bolso en las celebridades de los 2000 o te hayas enamorado de este estilo gracias a la icónica Carrie Bradshaw de la serie dosmilera "Sex And The City", la verdad es que las carteras pequeñas de hombro han vuelto para quedarse y mejorar todos tus looks. (Foto: Pinterest).