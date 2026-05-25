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La marca inauguró su nueva tienda en Real Plaza Salaverry con una experiencia inspirada en los años 70. (Foto: Difusión)
La marca inauguró su nueva tienda en Real Plaza Salaverry con una experiencia inspirada en los años 70. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Vans inauguró su nueva tienda en Real Plaza Salaverry, presentando en este mismo espacio la Super Low Pro, una silueta que toma inspiración del archivo de la marca y del running de los años 70.

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