Vans inauguró su nueva tienda en Real Plaza Salaverry, presentando en este mismo espacio la Super Low Pro, una silueta que toma inspiración del archivo de la marca y del running de los años 70.

El nuevo punto de venta introduce un diseño más abierto y funcional, pensado para optimizar el recorrido, mejorar la exhibición del producto y ofrecer una experiencia más cercana al consumidor, integrando activaciones que conectan con la identidad cultural de Vans.

Como parte de la inauguración, la marca reunió a creadores, artistas, músicos y perfiles vinculados a la escena local en una experiencia que incluyó personalización de zapatillas y una curaduría musical en vinilo inspirada en los años 70, alineada con el concepto de la nueva silueta.

La marca ha lanzado las Super Low Pro, una silueta que mezcla herencia, comodidad y estética urbana. (Foto: Difusión)

La Super Low Pro se caracteriza por su perfil bajo y construcción ligera, incorporando mediasuela de EVA, plantilla con tecnología OrthoLite® y la clásica suela waffle. Su diseño prioriza comodidad, flexibilidad y versatilidad, manteniendo una estética limpia y atemporal.

Dirigida a consumidores interesados en la moda urbana y la expresión personal, esta nueva propuesta refuerza la conexión de Vans con la cultura y su evolución hacia productos que equilibran herencia e innovación.