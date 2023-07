2 / 6

Si algo sabemos de Clara Chía y su relación con la moda es que no se arriesga por combinaciones de colores extravagantes. Por el contrario, la catalana apuesta por looks minimalistas que no llamen demasiado la atención y eso lo consigue mezclando piezas en tonos claros y oscuros. (Foto: IG @clara_chiamarti_officialfp).