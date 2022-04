7 / 10

Los colores claros siempre nos aportarán luz, frescura y un estilo pulcro. Es importante recordar que el blanco no es de uso exclusivo en blusas y pantalones. También lo podemos encontrar en abrigos de invierno, enterizos, faldas de punto y accesorios como botines y carteras. La firma Chloé fue la encargada esta temporada de presentar numerosos looks otoñales en tonalidades claras, probando así que los colores cremas y blancos son sinónimo de elegancia y convierten en protagonista a cualquier look. (Fotos: IMAXtree).