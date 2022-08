4 / 11

La modelo, actriz y activista humanitaria ha logrado ya hace varios años forjarse un nombre en la industria, esto tras elegir la ciudad de Nueva York como su nuevo hogar. Entre producciones de moda, interpretaciones en películas internacionales, la peruana no pierde el estilo que la ha llevado a triunfar en las pasarelas de las Semanas de la Moda de Nueva York, Londres, Milán y París. Como la modelo peruana mejor cotizada a nivel mundial, Juana hace gala de ese título a través de sus looks. Este 2022, nos regaló un look icónico en la celebración a Karla Martinez de Salas, Directora Editorial - Vogue Mexico & Latin America. Vistiendo la firma de lujo Mugler, Juana Burga deslumbró con un enterizo de cuerina que estaba acompañado de paneles y texturas que elevaban el look. (Foto: IG @juanaburga).