Como sabemos, las minifaldas y los brillos están en su momento pico. La fundadora del sello de accesorios MORAL es uno de los íconos nacionales si hablamos de tendencias de moda. Tomamos inspiración de uno de sus deslumbrantes looks de noche para dejarte una idea de lo que puedes llevar la próxima vez que salgas de fiesta. Las piezas satinadas con algún efecto especial en el cuello son un 'must'. Ni que decir de los accesorios cubiertos en brillos. No temas ser el centro de atención y elige un mini bolso o tacones de ese estilo. (Foto: IG @ximenamoral).