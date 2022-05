6 / 6

Esta multitienda reúne más de 50 marcas peruanas como Bonita The Brand, Fidela, Hi Babe, entre otras. No solo cuenta con una amplia variedad de prendas en tendencia, sino también de accesorios, joyas, maquillaje y más. Puedes visitar sus tiendas físicas en el Open Plaza de Angamos y en la Av. Larco 345 en Miraflores; además de sus redes sociales. (Fotos: IG @lollipopsperu)