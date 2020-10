Ya lo veíamos venir. Hace varias temporadas, el look colegial va amenazando con inundar nuestro closet. Al parecer, por fin lo ha conseguido. A modo de nostalgia, varias firmas han puesto sobre las últimas pasarelas; prendas que nos hacen recordar a aquellos años en el aula o el patio de recreo. No hay duda, es la tendencia del momento: “el look colegial” llegó para quedarse.

Lo vimos llegar hace unas temporadas, con los zapatos “mary- janes”, luego los reemplazaron los zapatos anchos de las tendencias “uglys” del 2019; y ahora prendas como los chalecos y sudaderas vienen a complementar el look “colegial”. Su éxito, tal vez, se deba a esa nostalgia que sentimos a la hora de recordar nuestra niñez y juventud entre amigos (o tal vez solo se trate de la negación a dejar ir el estilo “preppy”).

De todos modos, no cabe duda que el look “colegial” llegó para quedarse. Ya lo hemos visto en pasarelas como la de Miu Miu, con prendas clave como las faldas a cuadros, o en la última colección de Louis Vuitton donde los chalecos se robaron el protagonismo.

Descubre todo sobre el look “colegial”, una de las tendencias más fuertes de la temporada, en la galería que acompaña esta nota.