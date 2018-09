Conoce los beneficios de los shampoos y acondicionadores orgánicos

La alimentación, el estrés y distintos estilos de vida pueden influir negativamente en el cuero cabelludo, debilitándolo o provocando su caída. Incluso, los componentes de ciertos productos tradicionales llegan a afectar el cabello deteriorándolo o secándolo.

El mercado de cosmética ha innovado en la implementación de diversos ingredientes naturales en la elaboración de shampoos y acondicionadores, tal es el caso del aceite de coco.

Las expertas en belleza de las tiendas Aruma nos comentan por qué el uso de los shampoos y acondicionadores orgánicos son beneficiosos para nuestro cabello.

1. Previenen la caída. Son libres de siliconas y otras sustancias agresivas, lo que hace que tu cabello no se caiga. Ten en cuenta que estos beneficios se obtienen a largo plazo, por lo que se aconseja que lo uses frecuentemente.

2. Combaten la caspa. Los compuestos antimicrobianos de las plantas y aceites esenciales con el que se elaboran estos productos limpian el cuero cabelludo y regulan su PH para evitar esas antiestéticas descamaciones.

3. Mayor suavidad y brillo. Eliminan las impurezas y te dan un extra de suavidad y brillo. Dependiendo de los ingredientes que contengan, reducen la sequedad o controlan el exceso de producción de grasa.

4. Son ecológicos. No invaden y no son agresivos con nuestra salud. Son productos que guardan armonía con el medio ambiente, no necesitan ser probados en animales y permiten una relación de comercio justo con los agricultores locales.

5. Revitalizan el cabello. Sus componentes antioxidantes estimulan la actividad celular y de los folículos pilosos. Además, no contienen sulfatos, toxinas ni otros agentes perjudiciales para el pelo que lo terminan dañando.