La dieta holística es una forma de alimentación enfocada en mejorar la salud integral de las personas, considerando al ser humano como un todo.

Tener una sana alimentación se está volviendo una prioridad en las personas. Por ello la dieta holística no cree en las dietas con una duración determinada. Mas bien, se basa en alimentarse de manera natural y equilibrada, lo que te ayudará a perder peso de forma saludable . Escuchar a nuestro cuerpo y aprender de él para saber lo que nos sienta bien y nos hace sentir mejor es fundamental.

De esta forma aprendemos a controlar los malos hábitos, los antojos e ingestas compulsivas evitando los desequilibrios que esto pueda ocasionar, como el sobrepeso y los problemas emocionales y psicológicos.

Pasos para aplicar la dieta holística

Para hacer la dieta holística no hay una alimentación como tal, ya que cada uno debe ajustarla a sus propias necesidades. No debemos prohibir ningún alimento, porque no está mal ingerirlos de vez en cuando, pero esto es lo que sí o sí debe incluir:

1. Proteínas

Fortalecen las estructuras de los tejidos. Podemos consumir proteínas de origen animal y de origen vegetal.

2. Hidratos de carbono

Son nuestra principal fuente de energía. Los debemos consumir a diario, y los encontramos en las legumbres y los cereales.

3. Grasas

El organismo las necesita para absorber vitaminas y favorecer un correcto funcionamiento hormonal. El aceite de pescado y los frutos secos son muy beneficiosos y ayudan a reducir los niveles de colesterol.

4. Frutas y verduras

Son las que más vitaminas y minerales tienen. Además, nos aportan fibra, necesaria para el sistema digestivo.

5. Preparaciones simples

Cuanto menos procesadas son las comidas, mejor serán para nuestro organismo en todos los niveles, tanto físicos como emocionales.

6. Conciencia

Es importante tener consciencia de cada alimento y lo que nos aporta para saber elegir el momento del día en que lo consumiremos.

7. Descanso

Así como nuestro cuerpo necesitamos realizar ejercicio físico y estar activo, nuestro organismo también necesita descansar para alimentarse con los nutrientes que le proporcionamos con la alimentación.

8. Vida al aire libre

No solamente debemos hacer ejercicio, sino que el estilo de vida actual, debido a la pandemia, nos ha acostumbrado a estar varias horas encerrados en nuestras casas. Esto ha restado la vitamina D en las personas.