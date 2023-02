Es evidente que, hoy en día existe una mayor consciencia sobre la importancia de lograr una salud integral. En definitiva, podríamos considerar que existe un auge en todo lo relacionado a llevar una alimentación saludable. Sin embargo, con la masificación de la información y la democratización de la comunicación, se genera una gran confusión entre la población, ya que surgen una serie de tendencias y modas en torno al ámbito de la nutrición. No cabe duda que, la aparición de las famosas “dietas milagrosas”, tiene un impacto significativo en los hábitos alimenticios de miles de personas, quienes apuestan por fórmulas mágicas que supuestamente los ayudarán a lograr sus objetivos.

Cabe señalar que, nuestro organismo requiere de una serie de nutrientes para funcionar adecuadamente, y parte responsable de esta alimentación balanceada tan necesaria, son las frutas. Como destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son un componente esencial de una dieta sana, pues su consumo diario ayudar en la prevención de enfermedades, como las cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Asimismo, refiere que la ingesta insuficiente de frutas es uno de los 10 principales factores de mortalidad a nivel mundial.

Según expresaron los expertos nutricionistas y dietistas de la Clínica OpciónMédica al portal web Elle España, las frutas aportan vitaminas, fibras, minerales y agua, los cuales son excelentes componentes para eliminar toxinas y acelerar el metabolismo. De igual manera, contienen muy pocas calorías y algunas tienen gran poder saciante. Por esta razón, hay algunas frutas que mejoran nuestra digestión, evitando así la retención de líquidos y que incluso, ayudan a perder peso y volumen sin necesidad de una dieta.

Las frutas son un componente esencial de una dieta sana, pues su consumo diario ayudar en la prevención de enfermedades, además su la ingesta insuficiente es uno de los 10 principales factores de mortalidad a nivel mundial.

Las frutas que tienes que incluir en tu alimentación para perder peso

Manzana

Esta fruta es rica en agua y pectina, componente que favorece a la desintoxicación del organismo y a reducir los niveles de colesterol malo. Además, la manzana es diurética, aporta fibra, aminoácidos y ácido ursólico, que evita el aumento de peso. Gracias a su alto poder saciante, retarda la absorción de grasas.

Sandía

La sandía tiene una alta composición de agua, por ende, su contenido calórico es bajísimo, además de poseer licopeno, un poderoso antioxidante con propiedades depurativas que favorecen la expulsión de toxinas.

Papaya

Definitivamente, sus beneficios de deben a la presencia de papaína, una enzima que mejora la digestión de las proteínas, mantiene el metabolismo y favorece la combustión de grasas. De igual forma, ayuda a eliminar gran cantidad de toxinas, pues el 90% de su composición es agua. Además, es un remedio ideal contra el apetito y un alimento con altas cantidades de vitamina C, ácido fólico, potasio, vitamina A, vitamina E y vitamina K.

Fresas

Es considerado como el aliado ideal para el control y la pérdida de peso, en primer lugar, por su aporte calórico que es muy bajo, así también por su poder diurético depurativo, lo que permite que el organismo no retenga líquidos y pueda eliminar correctamente las toxinas.

Pera

Al ser una fruta que contiene altos porcentajes de agua y pectina, ayuda a desintoxicar el organismo, y al poseer antioxidantes como la catequinas y flavonoides, ayuda a prevenir la retención de líquidos y elimina las toxinas y grasas.

Piña

No cabe duda que, la piña es la fruta diurética y depurativa por excelencia, puesto que ayuda a eliminar las toxinas y evita el estreñimiento. Igualmente, aporta gran cantidad de fibra y es muy saciante. Definitivamente, no podemos olvidar que es muy rica en hidratos de carbono de absorción lenta, proteínas vegetales, vitamina C y vitamina B.

Naranja

Es una gran aliada del sistema inmunológico, ya que ayuda con la absorción del hierro y también contribuye a la producción del colágeno. Como la mayoría de cítricos, es una fruta con pocas calorías y rica en fibra y en vitamina C. Cabe señalar que, gracias al poder de su pulpa, reduce de forma notable el hambre, por ende, la ingesta de calorías.

Arándanos

Considerado como un auténtico superalimento por su poder antioxidante, esta fruta cuenta con propiedades antiinflamatorias, ayuda a la prevención del cáncer, previene contra enfermedades neurodegenerativas, reduce la presión arterial y es muy buena para evitar la cistitis en verano.

Recuerda que, estas son solo algunas frutas que puedes considerar en tu alimentación para alcanzar una dieta saludable. Asimismo, debemos ser conscientes que no podemos vivir únicamente de un solo tipo de alimentos, por ello, siempre es importante que consultes con un especialista, quien podrá orientarte en tus distintos objetivos nutricionales.