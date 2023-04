Oncología: ¿Qué ejercicios puede realizar un paciente con cáncer?

Hay quienes creen que al ser diagnosticado con cáncer no se puede realizar ejercicio; sin embargo, hay infinidad de estudios que han demostrado lo contrario: la sobre vida aumenta con la actividad física y el ejercicio. Para explicarnos un poco más de los beneficios de la esta en pacientes con cáncer, Bienestar del Diario El Comercio conversó con la licenciada Mabel Cornejo, Magister Fisioterapeuta y docente de la Escuela de Posgrado Wiener, quien comenta que los pacientes que lo hacen , se mantendrán en mejores condiciones frente a las personas que son sedentarias.

“El ejercicio y la actividad física son recomendados como acompañamiento durante todo el tratamiento y después el tratamiento para recuperación. En estudios científicos inclusive recomiendan que la persona desde el momento mismo que tiene el diagnóstico oncológico debería y empezará a realizar ejercicios físicos. Existe una etapa que se llama pre habilitación, que es el periodo en que te dan el diagnóstico, el periodo y la fecha en que empieza a hacer el tratamiento. Esta etapa es muy importante, porque, antes que inicien los tratamientos, se pueden evidenciar una serie de disfunciones que pueda tener la persona”, explica Cornejo.

Beneficios de realizar ejercicio durante un proceso de cáncer

Según la experta, son varios los beneficios de realizar ejercicio cuando se está atravesando un proceso de cáncer. Los tratamientos oncológicos van a afectar muchos sistemas, la quimioterapia sistémica significa que afecta a todo el organismo, pero también puede afectar la parte cardíaca, la respiratoria, la muscular, la urogenital e, inclusive, la parte vascular.

Evitan o minimizan estos efectos que se van a producir en el paciente oncológico.

Minimiza la fatiga.

Ayuda al estado de ánimo, ya que el cuerpo elimina las ‘Hormonas de la felicidad’.

¿Qué ejercicios puede realizar un paciente con cáncer?

Si bien, es recomendable que un paciente oncológico haga actividad física, el determinar ejercicios específicos es un poco ambiguo, según Cornejo. El paciente necesita pasar por una evaluación personalizada de condición física para poder prescribir un ejercicio y que intente realizarlo. Asimismo, agrega que suele pasar que cuando tenemos un paciente que padece esta enfermedad y se queda en casa, y está en tratamiento, la mayoría de las familias lo que hacen es sobreprotegerlo, llevarle la comida a la cama, no dejarlo realizar sus cosas a su ritmo, etc. y eso no se debe hacer.

(Foto: Shutterstock)

“Supongamos que hay una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, le da el cáncer, se somete a tratamientos oncológicos, no se le puede decir que vaya al gimnasio, o que se ponga a caminar de frente. Antes de recomendar los ejercicios, el experto se debe preguntar cuál es el fin que buscamos para que haga este ejercicio y cuál va a ser la frecuencia, cuál va a ser la intensidad. Si tenemos un paciente que sí ha realizado ejercicio siempre, se debe hacer que continúe con esta rutina”, acota.

¿ Cuánta frecuencia, intensidad y tiempo de ejercicio debe hacer un paciente oncológico?

La evaluación va a determinar la intensidad, pero el tiempo y la frecuencia se aconseja que los pacientes hagan 10 minutos por la mañana, otros 10 por la tarde y finalizan con otros 10 por la noche, así se completa media hora. Si el paciente no puede completar por su capacidad funcional, no puede completar la media hora de un solo golpe, esta media hora puede partirse, en minutos más pequeños.

“Hay que orientar al paciente con respecto a lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. En eso es lo que se está fallando en la actualidad. Se le dice al paciente que haga ejercicio, pero, por ejemplo, no se ve cuál es el estado de sus articulaciones. Se tiene que evaluar a los pacientes para prescribir un ejercicio acorde a su condición física y acorde a su edad, porque no puedo mandar a una paciente, por ejemplo, de 65 años, que nunca ha hecho ejercicio, que vaya a hacer zumba”, finaliza Cornejo.