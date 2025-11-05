Después de más de tres décadas, adidas y la legendaria banda británica Oasis han anunciado su asociación oficial con la campaña “Original Forever”. Esta colaboración rinde homenaje a la conexión cultural entre ambos íconos y precede la esperada gira mundial Oasis LIVE ‘25.

La colección exclusiva adidas Originals x Oasis LIVE ‘25 está inspirada en la estética de los años 90 , donde el chándal y las clásicas zapatillas adidas definieron el look de la banda.

La línea incluye 26 piezas esenciales. Entre las prendas destacadas se encuentran chándales Firebird, camisetas retro de 3 franjas, sombreros tipo pescador y chaquetas estilo entrenador.

Chris Walsh, vicepresidente de marca de adidas, comentó que la colaboración “revive una pieza atemporal de la historia cultural”. La colección estará disponible a partir del 4 de noviembre.

Esta colección está disponible desde el 4 de noviembre en adidas.com.pe, tiendas de Espinar y Brand Center de Jockey Plaza.