El coronavirus ha frenado el deporte en todo el mundo, pero no del todo. Desde la comodidad del hogar, muchos atletas se ejercitan para no perder la forma ni el ritmo. Es el caso del equipo de vóley femenino de Alianza Lima, que no pierde el tiempo y se está preparando para afrontar un campeonato extraordinario en junio.

Las matadoras blanquiazules entrenan en casa bajo las indicaciones de su técnico Carlos Aparicio. Ellas están realizando sus trabajos con la misma modalidad tecnológica del equipo de fútbol que dirige Mario Salas. Así, las voleibolistas íntimas se ejercitan en conjunto a través de videollamadas.

El pasado 27 de marzo la Federación Peruana de Vóley(FPV) decidió dar por concluido el campeonato de la Liga Nacional Superior de Voleibol(LNSV), debido a la pandemia originada por el auge del coronavirus. Ante esta situación, la FPV planea desarrollar un torneo extraordinario en junio si las condiciones son óptimas.

Dicho certamen contaría con la participación de ocho equipos y únicamente con voleibolistas nacionales. Por ello, las matadoras blanquiazules están coordinando con Aparicio la rutina de ejercicios, que deben seguir cada una para llegar en buenas condiciones al próximo torneo extraordinario.

"Esta situación es inesperada, jamás ha sucedido y tenemos que acomodarnos a las circunstancias", dijo el entrenador del deporte de la net alta para referirse a la complicada situación actual, que atraviesa el Perú por el aislamiento social obligatorio como consecuencia del Covid-19 que azota el mundo.

“Desde casa monitoreamos el trabajo de las chicas. Estamos pendientes de todo lo que hacen, de los controles de peso y de temas de recuperación. Ellas nos envían vídeos de los ejercicios que el preparador físico les ordena y nosotros les hacemos llegar videos de jugadas y de técnicas que queremos ver en la cancha y que en los entrenamientos a veces no se pueden corregir”, agregó.

