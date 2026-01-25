Boca Juniors se enfrenta a Riestra en La Bombonera por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, este domingo 25 de enero del 2026. Lautaro Di Lollo marcó el primero del partido.
Fuente: ESPN
¡¡LA PEGADA DE LEANDRO Y LA CABEZA DE LAUTARO!! Pelota parada ejecutada por Paredes y gol de Di Lollo para el 1-0 de Boca ante Riestra. pic.twitter.com/LGqjcrJ0P5— SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026
