Redacción EC
Redacción EC

se enfrenta a Riestra en La Bombonera por la fecha 1 del Torneo Apertura de la , este domingo 25 de enero del 2026. Lautaro Di Lollo marcó el primero del partido.

Fuente: ESPN

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS