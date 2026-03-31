Lionel Messi volvió a hacerse presente en el marcador y lideró a la selección argentina en el amistoso internacional frente a Zambia, en un duelo disputado como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El capitán apareció en el momento justo para estirar la ventaja y reafirmar su vigencia con la Albiceleste.

El gol llegó tras una jugada colectiva bien elaborada, en la que Argentina logró romper la defensa rival con precisión. Messi, siempre atento dentro del área, recibió el balón con espacios y definió con su clásica calidad para vencer al arquero y desatar la celebración de los hinchas presentes.

Este tanto ratifica el gran momento del rosarino, quien continúa siendo determinante incluso en partidos amistosos. La selección dirigida por Lionel Scaloni utilizó estos encuentros para ajustar detalles y dar rodaje al equipo de cara a la próxima Copa del Mundo, manteniendo a su máxima figura como eje ofensivo.