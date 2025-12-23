Celia Cuccittini, madre de ‘Leo’, confirmó que María Sol se desvaneció en el auto.
Celia Cuccittini, madre de ‘Leo’, confirmó que María Sol se desvaneció en el auto.
Redacción EC
María Sol, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente en Miami a bordo de su camionera. Debido a este suceso, su boda programada para el 3 de enero tuvo que ser postergada.

Celia Cuccittini, madre de la familia Messi, le brindó mayores detalles al periodista Ángel de Brito. María Sol se descompensó en su auto y perdió el control del volante.

Sufrió quemaduras y la fractura de dos vértebras, por lo que deberá estar en recuperación, y obliga a postergar indefinidamente su matrimonio con Julián Arellano.

El conductor del programa LAM, además confirmó que María Sol Messi se encuentra fuera de peligro y ya se encuentra en Argentina, junto a su familia.

