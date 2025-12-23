María Sol, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente en Miami a bordo de su camionera. Debido a este suceso, su boda programada para el 3 de enero tuvo que ser postergada.

Celia Cuccittini, madre de la familia Messi, le brindó mayores detalles al periodista Ángel de Brito. María Sol se descompensó en su auto y perdió el control del volante.

Sufrió quemaduras y la fractura de dos vértebras, por lo que deberá estar en recuperación, y obliga a postergar indefinidamente su matrimonio con Julián Arellano.

El conductor del programa LAM, además confirmó que María Sol Messi se encuentra fuera de peligro y ya se encuentra en Argentina, junto a su familia.