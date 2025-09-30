El apellido Messi parece que seguirá resonando en el mundo del fútbol por muchos años más, y no únicamente por la figura de Lionel, sino por el talento emergente de sus hijos. Aunque el astro argentino se acerca a las etapas finales de su carrera profesional, su legado podría continuar gracias a las capacidades de Thiago, Mateo y, sobre todo, del más pequeño: Ciro.

A sus siete años, Ciro Messi ya ha comenzado a hacer notar su calidad futbolística. Recientemente, un video viral mostró cómo el niño toma el balón lejos del arco rival, lo conduce con un dominio que parece natural y elude rivales con una soltura sorprendente, antes de definir con precisión ante el portero. Estas jugadas recuerdan al estilo encarnado por su padre, vendiendo una promesa de continuidad generacional.

Aunque muestra habilidades notables, Ciro difiere de Lionel en su perfil: el niño actúa con un predominio del pie derecho, mientras que su padre históricamente destacó por su zurda prodigiosa.

Ciro Messi. Me vuelvo completamente loco.

pic.twitter.com/3Gln84Gz3x — Team Leo Messi (@TeamLeoM) September 28, 2025

Este detalle abre interrogantes interesantes sobre cómo podría desarrollarse su juego con el tiempo. De momento, Lionel Messi observa a su hijo con orgullo y acompañamiento, sin intervenir directamente en cada decisión, permitiéndole crecer con autonomía.

El potencial de Ciro ha captado la atención de aficionados y medios, generando expectativas sobre su evolución. Por ahora, sus gambetas, definición y soltura en la cancha dan indicios de que el legado Messi podría tener un digno heredero. Pero más allá de los halagos, el desafío será sostener ese nivel en el tiempo, y dejar que el talento natural se afiance con trabajo, disciplina y oportunidades adecuadas.