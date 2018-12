Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers EN VIVO vía ESPN: duelo Irving-Butler por Navidad en la NBA

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la NBA en el TD Garden de Boston este martes desde las 17:30 horas (hora local, 5:30 pm. hora peruana) y por transmisión de ESPN y ABC.

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers será uno de los platos fuertes post navidad en esta NBA. Ambos son candidatos al título de la conferencia del oeste y se vuelven a encontrar después del partido inaugural en el que los liderados por Kyrie Irving derrotaron a los tricolores por 105-86 casi sin problemas.

Sin embargo, con el correr de las semanas de juego en esta NBA, Philadelphia 76ers ha ido mejorando su juego y se ha colocado en el cuarto lugar de la conferencia del oeste por encima de su rival de este martes. Joel Embiid, con un promedio de 26.4 puntos por partido, es el líder de este equipo que viaja a Boston con un solo objetivo: ganar.

Joel Embiid está teniendo una temporada con grandes números en la NBA | Foto: 76ers

Sin embargo, los 'irlandeses' no pueden ceder más puntos en casa si no quieren de la posibilidad de mantenerse en zona de play off por ganar el título de la conferencia. La última victoria ante Charlotte Hornet ha hecho recuperar la alegría al equipo verdiblanco que llegaba con tres derrotas al hilo.

En el último partido de los Boston Celtics, la figura de Kyrie Irving brilló con luz propia al lograr 25 puntos, 5 asistencias y cuatro rebotes para una holgada victoria, siendo el máximo anotador y segundo máximo asistidor de este encuentro detrás de Terry Rozier.

En tanto que Philadelphia 76ers viene de un triunfazo ante el líder Toronto Raptors con actuación destacada de Joel Embiid (27 puntos), Ben Simons (26 puntos y 8 asistencias) y JJ Redick (22), quienes ayudaron a darle una paliza al equipo canadiense.

Kevin Durant lidera a los jugadores activos con mejor promedio de puntos en juegos en Navidad. | Foto: NBA

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: probables alineaciones



Philadelphia 76ers: Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Mike Muscala, Joel Embiid.



Boston Celtics: Kyrie Irving, Marcus Smart, Jayson Tatum, Marcus Morris, Al Horford