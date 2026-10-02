Stephen Curry y una demostración más de su magia la NBA: encestó 58 triples consecutivos | VIDEO.

Stephen Curry volvió a hacer de las suyas. Durante el segundo día del campamento de entrenamiento de los Golden State Warriors en Hawái, el histórico base protagonizó una impresionante sesión de lanzamientos al encestar 58 triples consecutivos desde la esquina derecha, una demostración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El estadounidense convirtió cada intento con una naturalidad que parece desafiar la dificultad del tiro.

El video de la práctica muestra a Curry repitiendo el mismo movimiento una y otra vez: recibe el balón, se acomoda y lanza desde detrás de la línea de tres puntos. El resultado fue el mismo durante toda la secuencia: la pelota terminó dentro del aro. La sesión corresponde al trabajo de preparación de Golden State en BYU-Hawaii, donde el equipo realiza su Training Camp de cara a la temporada 2026-27.

La escena volvió a recordar por qué Curry es considerado uno de los grandes especialistas en el lanzamiento de tres puntos en la historia de la NBA. No se trata solamente de la cantidad de triples convertidos, sino de la facilidad con la que ejecuta cada lanzamiento, incluso después de repetirlo decenas de veces. En Hawái, el dos veces MVP volvió a convertir una sesión de entrenamiento en un espectáculo.

Steph Curry making 58 straight corner threes in Hawaii 🤙🏼



(via @HoopJab) pic.twitter.com/4wD6ITlel4 — aly ✶ (@jinthirty) October 1, 2026

Sin embargo, los 58 triples consecutivos todavía están lejos de la mayor racha registrada por Curry en una práctica. En diciembre de 2020, el jugador de los Warriors encestó 105 triples seguidos, también desde la esquina, durante un entrenamiento. La NBA documentó aquella sesión y señaló que la racha duró más de cinco minutos antes de que finalmente llegara el primer fallo.

Ahora, seis años después de aquella exhibición, Curry volvió a dejar una muestra de su precisión durante la preparación de una nueva temporada. A sus 38 años y en el inicio de su decimoctava campaña con Golden State, el base continúa afinando una de las armas que marcaron una época en el básquet. Los 58 triples de Hawái fueron solo de entrenamiento, pero el video volvió a recordar que, cuando Curry toma posición detrás de la línea de tres, cualquier racha puede convertirse en espectáculo.

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