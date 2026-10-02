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Stephen Curry y una demostración más de su magia la NBA: encestó 58 triples consecutivos | VIDEO.
Stephen Curry y una demostración más de su magia la NBA: encestó 58 triples consecutivos | VIDEO.
Por Marco Quilca León

Stephen Curry volvió a hacer de las suyas. Durante el segundo día del campamento de entrenamiento de los Golden State Warriors en Hawái, el histórico base protagonizó una impresionante sesión de lanzamientos al encestar 58 triples consecutivos desde la esquina derecha, una demostración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El estadounidense convirtió cada intento con una naturalidad que parece desafiar la dificultad del tiro.

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