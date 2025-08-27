El Benfica estará entre los 36 participantes en la Liga de Campeones 2025-2026, después de eliminar en el play-off por 1-0 al Fenerbahçe, del técnico portugués José Mourinho, este miércoles en Lisboa.

En una de las jugadas más duras del partido, Jhon Durán le propinó un codazo en el rostro a su compatriota Richard Ríos.

Aunque el jugador del Benfica quedó tendido en el suelo, el árbitro no amonestó a Durán ni fue llamado por el VAR.

¡FUEGO AMIGO!



Durán y Ríos chocaron en el Benfica vs. Fenerbahçe



El delantero sacó el codo e impactó al volante



▶️ Mira la 🏆 #Champions League en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hW8RjSLQ3P — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 27, 2025

