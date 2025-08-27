El Benfica estará entre los 36 participantes en la Liga de Campeones 2025-2026, después de eliminar en el play-off por 1-0 al Fenerbahçe, del técnico portugués José Mourinho, este miércoles en Lisboa.
MIRA | Oliver Sonne: el gol en Burnley y la recompensa a un lateral que entrena más de lo que habla
En una de las jugadas más duras del partido, Jhon Durán le propinó un codazo en el rostro a su compatriota Richard Ríos.
Aunque el jugador del Benfica quedó tendido en el suelo, el árbitro no amonestó a Durán ni fue llamado por el VAR.
