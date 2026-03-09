La Maratón de Los Ángeles 2026 tuvo un desenlace espectacular. El estadounidense Nathan Martin se quedó con la victoria tras protagonizar un sprint final inolvidable que le permitió superar por un margen mínimo al keniata Michael Kamau en los últimos metros de la competencia.

Ambos corredores llegaron prácticamente juntos a la recta final, generando una definición electrizante ante el público presente. Martin logró acelerar en los metros decisivos y cruzó la meta apenas por delante de su rival africano en lo que ya es considerado el final más ajustado en la historia de la prueba.

El ganador registró un tiempo oficial de 2 horas, 11 minutos y 16 segundos, suficiente para quedarse con el primer lugar en una de las maratones más importantes de Estados Unidos. Kamau, por su parte, llegó apenas unas centésimas después, tras sostener un intenso duelo durante gran parte del recorrido.

El emocionante cierre dejó una de las postales más recordadas de la competencia y consolidó a Martin como el gran protagonista de la jornada, en una carrera que mantuvo la incertidumbre hasta el último paso sobre la línea de meta.