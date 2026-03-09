Por Redacción EC

La Maratón de Los Ángeles 2026 tuvo un desenlace espectacular. El estadounidense Nathan Martin se quedó con la victoria tras protagonizar un sprint final inolvidable que le permitió superar por un margen mínimo al keniata Michael Kamau en los últimos metros de la competencia.

