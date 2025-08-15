Robert Lewandowski viene recuperándose de unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le impedirían debutar en el duelo del FC Barcelona ante Mallorca por LaLiga.

El delantero polaco brindó una polémica entrevista a BBC Sport, en donde no dudó en criticar la premiación del Balón de Oro, y realzar a The Best.

“No sé ahora cuál es más importante. El FIFA The Best tengo que decir que es más justo. El Balón de Oro es más comercial. Nadie puede entender esa situación. Es parte del fútbol y algo político”, indicó.

Cabe recordar que en el 2020 no se otorgó el Balón de Oro debido a la pandemia del Covid 19. En aquella oportunidad, Lewandowski era el principal candidato a llevarse el trofeo.

Sin embargo, sí ganó el FIFA The Best en dos oportunidades (2020 y 2021).

La principal diferencia entre ambos premios es el sistema de votación. Para el Balón de Oro votan solamente periodistas especializados, mientras que para el premio de la FIFA lo hacen capitanes de selección, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo.

🙄 "¿El Balón de Oro? Lo debe ganar alguien del Barça".



🙄 "Es un premio más comercial... el The Best es más justo".



👉 Lewandowski no se muerde la lengua. #ChiringuitoBalónDeOro pic.twitter.com/B8ymaXIWVK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2025

