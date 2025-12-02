Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Camp Nou por la fecha 15 de LaLiga de España. Los culés buscan mantenerse como líderes del torneo; sin embargo, al descanso empatan 1-1 con el ‘Aleti’, por lo que podrían perder la punta ante el Real Madrid.

Tras el gol de Alejandro Baena (19′), Raphinha empató a los 26 minutos para empezar la remontada en una jornada importante para los azulgranas.

Sin embargo, a los 36 minutos, Robert Lewandowski no pudo decretar el 2-1 de penal. El polaco falló increíblemente mandando su remate por encima del arco resguardado por Jan Oblak.

Com vocês, Robert Lewandowski 😵‍💫

De acuerdo al estadístico Míster Chip, Lewandoswki “es el primer jugador del Barcelona que lanza fuera dos penaltis (contra el Sevilla y contra el Atlético) en una misma temporada en toda la historia de La Liga”.