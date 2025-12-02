Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Camp Nou por la fecha 15 de LaLiga de España. Los culés buscan mantenerse como líderes del torneo; sin embargo, al descanso empatan 1-1 con el ‘Aleti’, por lo que podrían perder la punta ante el Real Madrid.
Tras el gol de Alejandro Baena (19′), Raphinha empató a los 26 minutos para empezar la remontada en una jornada importante para los azulgranas.
Sin embargo, a los 36 minutos, Robert Lewandowski no pudo decretar el 2-1 de penal. El polaco falló increíblemente mandando su remate por encima del arco resguardado por Jan Oblak.
De acuerdo al estadístico Míster Chip, Lewandoswki “es el primer jugador del Barcelona que lanza fuera dos penaltis (contra el Sevilla y contra el Atlético) en una misma temporada en toda la historia de La Liga”.
