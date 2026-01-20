Kylian Mbappé abrió el marcador a los 5′ en el Real Madrid vs. Mónaco, por la Champions League. El francés puso el 1-0 tras concluir una gran jugada colectiva que le permite manejar el partido con mayor comodidad a su equipo. Franco Mastantuono desbordó por derecha y se acercó al área. El argentino filtró un gran pase hacia el centro para Federico Valverde, quien habilitó rápido a Mbappé y este no perdonó. Golazo para darle ventaja al equipo de Álvaro Arbeloa, que es favorito para quedarse con los tres puntos.