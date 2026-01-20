Kylian Mbappé abrió el marcador a los 5′ en el Real Madrid vs. Mónaco, por la Champions League. El francés puso el 1-0 tras concluir una gran jugada colectiva que le permite manejar el partido con mayor comodidad a su equipo. Franco Mastantuono desbordó por derecha y se acercó al área. El argentino filtró un gran pase hacia el centro para Federico Valverde, quien habilitó rápido a Mbappé y este no perdonó. Golazo para darle ventaja al equipo de Álvaro Arbeloa, que es favorito para quedarse con los tres puntos.

¡¡KIKI CUMPLE CON LA LEY DEL EX!! Gran jugada de Mastantuono, asistencia de Valverde y golazo de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Monaco.



