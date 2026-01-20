Redacción EC
Redacción EC

Kylian Mbappé abrió el marcador a los 5′ en el Real Madrid vs. Mónaco, por la Champions League. El francés puso el 1-0 tras concluir una gran jugada colectiva que le permite manejar el partido con mayor comodidad a su equipo. Franco Mastantuono desbordó por derecha y se acercó al área. El argentino filtró un gran pase hacia el centro para Federico Valverde, quien habilitó rápido a Mbappé y este no perdonó. Golazo para darle ventaja al equipo de Álvaro Arbeloa, que es favorito para quedarse con los tres puntos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS