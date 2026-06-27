Mucho antes de que su vida estuviera ligada a estadios, mudanzas y la crianza de tres hijos, el futuro que imaginaba Claudia Rodríguez transcurría sobre un escenario. Desde muy joven se formó en danza clásica y alimentó el sueño de convertir esa pasión en su profesión. En aquella etapa, su mayor anhelo era llegar a Londres, presentarse en los teatros más prestigiosos y formar parte de una reconocida compañía como el Royal Ballet. Al recordar esos años, Claudia no solo evoca una meta que deseaba alcanzar, sino también las lecciones que el ballet dejó en su vida. Considera que la danza clásica ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que ha vivido, ya que le enseñó disciplina, fortaleza y capacidad de resistencia. “Viví momentos en los que soporté situaciones que jamás imaginé poder afrontar”, recuerda, convencida de que esa etapa moldeó gran parte de su carácter.

El secreto que guarda la esposa de Marc Cucurella sorprenderá a cualquiera para llevar una vida tranquila ante la fama

Mantener la sencillez parece ser una de las razones por las que Claudia Rodríguez conserva la naturalidad, incluso mientras su esposo, Marc Cucurella, compite en un Mundial con la selección española y acapara la atención del mundo del fútbol. A pesar de la fama y la exposición mediática, asegura que su rutina apenas ha cambiado. “Seguimos paseando por el pueblo, llevamos a los niños al parque y hacemos la compra como cualquier familia. Muchas veces la gente se sorprende al encontrarnos en el supermercado”, comenta, convencida de que la popularidad no tiene por qué alterar la vida cotidiana. Para Claudia, la admiración que despiertan los deportistas suele llevar a muchas personas a idealizarlos, olvidando que, fuera de los estadios, también llevan una vida común. Esa visión se refleja en la forma en que entiende su relación de pareja, resumida en una frase que considera esencial: “No solo te enamoras de una persona, sino también de la versión de ti mismo que surge cuando estás a su lado”.

¿Cómo se siente al saber que su esposo ha fichado por el Real Madrid? Su respuesta es una coincidencia

En medio del Mundial, el nombre de Marc vuelve a estar en el centro de la atención tras hacerse oficial su incorporación al Real Madrid. Para Claudia Rodríguez, la noticia tiene un significado especial, ya que desde niña ha sido seguidora del club blanco. “Siempre fui madridista, así que es una hermosa casualidad que termine jugando en el equipo que he apoyado toda mi vida”, comenta con entusiasmo. A sus 26 años, Claudia también afronta el reto de criar una familia numerosa, una decisión que, asegura, tomaron de forma consciente. “Nuestra vida siempre fue distinta a la de la mayoría de personas de nuestra edad, y eso nos llevó a querer formar una familia siendo jóvenes”, explica. Además, destaca el compromiso de Marc con la crianza de sus hijos, señalando que participa activamente en todas las responsabilidades, incluso durante las noches. “A algunos les sorprende, pero para nosotros siempre ha sido lo normal. Él quería ser padre y entendía que eso significaba asumir plenamente ese papel”, afirma.

Desde la tribuna con la familia, así lo vive el mundial con la participación de Marc Cucurella en el campo

Este Mundial representa una doble experiencia para Marc Cucurella: es su segunda participación con la selección española y la primera como futbolista del Real Madrid, siendo además el único representante del club blanco en el combinado nacional. Mientras millones de aficionados siguen de cerca cada una de sus actuaciones, Claudia Rodríguez vive el torneo desde las tribunas junto a sus tres hijos, quienes han crecido en un entorno donde el fútbol forma parte de la rutina familiar y marca los tiempos de los viajes, las concentraciones y los esperados reencuentros.

Aunque los pequeños siempre han visto el fútbol como algo cotidiano, Claudia reconoce que poco a poco comienzan a comprender la dimensión de la carrera de su padre. “Para ellos todo ha sido normal desde que nacieron, pero en el colegio, al intercambiar cromos con sus compañeros o hablar de fútbol, empiezan a darse cuenta de que su situación es diferente. Incluso me preguntan por qué los papás de otros niños no aparecen en los cromos como el suyo. Creo que ahora empiezan a entender lo que significa que su padre juegue con la selección española y participe en un Mundial”, explica.

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