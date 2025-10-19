Aparición providencial: Mbappé marcó el 1-0 en la victoria de Real Madrid vs. Getafe | VIDEO

Real Madrid venció 1-0 a Getafe en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26, este domingo 19 de octubre. Kylian Mbappé apareció para marcar el gol definitivo para la victoria de los ‘blancos’.

Con este triunfo, Real Madrid recupera el liderato de LaLiga al superar a su clásico rival Barcelona.

¡APARECIÓ MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE REAL MADRID!



Fuerte remate del delantero francés para abrir el marcador contra Getafe.#LaLigaEnDSPORTS | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/hiWqULAnpA — DSPORTS (@DSports) October 19, 2025