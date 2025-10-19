Aparición providencial: Mbappé marcó el 1-0 en la victoria de Real Madrid vs. Getafe | VIDEO

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Aparición providencial: Mbappé marcó el 1-0 en la victoria de Real Madrid vs. Getafe | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Real Madrid venció 1-0 a Getafe en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26, este domingo 19 de octubre. Kylian Mbappé apareció para marcar el gol definitivo para la victoria de los ‘blancos’.
Con este triunfo, Real Madrid recupera el liderato de LaLiga al superar a su clásico rival Barcelona.
VIDEO RECOMENDADO
Contenido sugerido
Contenido GEC