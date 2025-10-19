Ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO: sigue el partido en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26.
Aparición providencial: Mbappé marcó el 1-0 en la victoria de Real Madrid vs. Getafe | VIDEO
venció 1-0 a en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26, este domingo 19 de octubre. Kylian Mbappé apareció para marcar el gol definitivo para la victoria de los ‘blancos’.

Con este triunfo, Real Madrid recupera el liderato de LaLiga al superar a su clásico rival Barcelona.

