En el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona se adelantó en el marcador 1-0 ante PSG por la Champions League vía Ferran Torres a los 19′. Todo ocurrió producto de una gran jugada colectiva cerca del área parisina. El balón le llegó a los pies de Ferran, quien definió sin problemas ante la salida del arquero Lucas Chevalier. El gol le dio tranquilidad al equipo de Hansi Flick, que intenta dominar el juego desde la posesión. Sin embargo, el cuadro francés también encuentra espacios y hace el partido de ida y vuelta.

¡¡¡ARRIBA BARCELONA!!! Vitinha la regaló, recuperó Lamine Yamal y Ferrán definió para el 1-0 ante PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SMgRX4z7yg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.