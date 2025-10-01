Redacción EC
Redacción EC

En el estadio Olímpico de Montjuic, se adelantó en el marcador 1-0 ante PSG por la vía Ferran Torres a los 19′. Todo ocurrió producto de una gran jugada colectiva cerca del área parisina. El balón le llegó a los pies de Ferran, quien definió sin problemas ante la salida del arquero Lucas Chevalier. El gol le dio tranquilidad al equipo de Hansi Flick, que intenta dominar el juego desde la posesión. Sin embargo, el cuadro francés también encuentra espacios y hace el partido de ida y vuelta.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS