La ausencia del argentino Franco Mastantuono , por una pubalgia, es la principal novedad, junto al regreso del portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga, para la visita del Real Madrid a Anfield en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Mastantuono, titular en el último encuentro liguero del Real Madrid ante el Valencia, se ve obligado a parar por una pubalgia que le aparta de la convocatoria sin fecha para su regreso.

El de Azul (provincia de Buenos Aires) se suma en la enfermería madridista a David Alaba, que sigue sin recuperarse de una sobrecarga muscular, a Dani Carvajal, de baja tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha que le mantendrá dos meses fuera, y Antonio Rüdiger, con una rotura muscular desde septiembre en el recto anterior de la pierna izquierda.

El portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga por su expulsión en el clásico, regresa a la convocatoria en la Liga de Campeones y deja fuera al canterano Sergio Mestre.

***************

