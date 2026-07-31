El futuro de Franco Mastantuono tendrá un giro inesperado. El Real Madrid decidió que el mediocampista argentino saldrá cedido durante la temporada 2026-2027 para que sume continuidad y experiencia al máximo nivel. La información fue revelada por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que la determinación ya fue comunicada internamente por la directiva del club español.

La decisión quedó reflejada en la última convocatoria del conjunto madridista. Mastantuono no fue incluido en la lista de jugadores para los partidos amistosos ante Fiorentina y La Coruña. El objetivo del Real Madrid es que el futbolista dispute la mayor cantidad de minutos posibles antes de regresar para pelear por un lugar en el primer equipo.

La noticia despertó rápidamente la ilusión entre los hinchas de River Plate, quienes soñaban con un eventual regreso del mediocampista para afrontar la Copa Sudamericana. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada desde la dirigencia madridista, que considera prioritario que el futbolista continúe su proceso de adaptación dentro del fútbol europeo.

🚨🇦🇷 Franco Mastantuono will leave Real Madrid on loan, decision confirmed on club side as reported over recent weeks.



Real didn’t include Franco in the squad for this weekend as he has to leave on loan.



Club indicate preference for European loan over River Plate return. 🇪🇺 pic.twitter.com/OQx9oEANDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

De acuerdo con Fabrizio Romano, el plan del Real Madrid pasa por encontrarle un destino en una de las principales ligas del continente. La institución entiende que competir en Europa permitirá al argentino desarrollar aspectos tácticos y físicos fundamentales para afrontar las exigencias del equipo blanco en el futuro.

Con este panorama, Franco Mastantuono iniciará una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu, aunque con el objetivo intacto de regresar más preparado. La cesión será clave para evaluar su evolución y determinar si está listo para convertirse en una pieza importante del Real Madrid en las próximas temporadas.

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