Real Madrid decide ceder a Mastantuono: descartan préstamo a River Plate y priorizan Europa. (Foto: AFP)
Real Madrid decide ceder a Mastantuono: descartan préstamo a River Plate y priorizan Europa. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El futuro de Franco Mastantuono tendrá un giro inesperado. El Real Madrid decidió que el mediocampista argentino saldrá cedido durante la temporada 2026-2027 para que sume continuidad y experiencia al máximo nivel. La información fue revelada por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que la determinación ya fue comunicada internamente por la directiva del club español.

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