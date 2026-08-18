José Mourinho fue presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Real Madrid, aunque el club eligió una fórmula poco habitual: el acto se realizó a puertas cerradas y sin presencia de aficionados ni medios de comunicación.

La ceremonia tuvo lugar en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid y contó con la presencia del presidente Florentino Pérez y otros directivos del club, además del entorno más cercano del técnico portugués. Mourinho firmó un contrato por tres temporadas y comenzó formalmente su segunda etapa en el banquillo madridista.

Durante su presentación, el entrenador destacó la dimensión de regresar al conjunto español. “El Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador”, afirmó Mourinho, quien también reconoció el componente emocional de volver a la institución.

💬 Mourinho: "Volver al Real Madrid es volver a casa". pic.twitter.com/A7bgfSzBsc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026

“Es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez, porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo”, señaló el portugués al comparar su regreso con su primera etapa.

Finalmente, el nuevo técnico del Real Madrid se dirigió a los aficionados con un mensaje cargado de sentimiento. “Soy uno de vosotros. Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, pueden imaginar lo que significa para mí trabajar aquí”, finalizó Mourinho.

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