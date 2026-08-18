A puertas cerradas y en silencio: José Mourinho fue presentando como técnico del Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A puertas cerradas y en silencio: José Mourinho fue presentando como técnico del Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
Por Redacción EC

José Mourinho fue presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Real Madrid, aunque el club eligió una fórmula poco habitual: el acto se realizó a puertas cerradas y sin presencia de aficionados ni medios de comunicación.

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