España jugará un partido amistoso ante Egipto el 30 de marzo en Catar, tres días después de disputar ante Argentina la Finalissima 2026 entre el campeón europeo y el sudamericano, anunció este lunes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

“El partido se celebrará en el Estadio Ahmed bin Ali a partir de las 18h00 horas (17h00 GMT) en España”, precisó la RFEF en un comunicado. El recinto albergó hasta siete partidos del Mundial de Catar 2022.

El duelo entre España y Egipto, que actualmente disputa la Copa de África (se enfrenta el miércoles a Senegal en semifinales), será solo el segundo entre ambas selecciones.

Antes se vieron las caras en otro amistoso, en 2006 en Elche, con victoria para la Roja por 2-0 con goles de Raúl y el fallecido José Antonio Reyes, recordó la RFEF.

Tres días antes, el 27 de marzo, España se enfrentará a Argentina en una Finalissima que se disputará en el estadio Lusail, el mismo en el que la leyenda Lionel Messi levantó el tercer trofeo Mundial de la Albiceleste en diciembre de 2022.