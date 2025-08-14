Este 16 de agosto se llevará a cabo la gran final del Red Bull Road Gap 2025 en la Plaza Carolina de San Miguel. Los mejores skaters del país se reunirán para enfrentarse en una competencia llena de velocidad, estilo y técnica.

El evento está programado para iniciar a las 2:00 p.m. y culminar a las 6:00 p.m. El público podrá disfrutar de este espectáculo de forma gratuita y vivir de cerca una jornada que promete adrenalina, grandes trucos y mucho talento sobre ruedas.

Los mejores exponentes del skate peruano, tras dos intensas jornadas, buscarán demostrar quién será el encargado de desafiar atleta olímpico y figura mundial del skate, Angelo Caro, quien será parte de la competencia final como rider rival y no como jurado. El desafío central, ejecutar el mejor truco en el gap.

Entre los clasificados que se enfrentarán en esta fecha decisiva están Joakin Goto, Luis Antonio Aguilar y Freddy Wong. En la categoría femenina, también competirán Alexandra Ortiz, Dorothy Guzmán, Brigitte Morales del Águila, Pamela Alburquerque, Valentina Salas, Isabo Ávalos y Greys Geraldine.

La conducción estará nuevamente a cargo de Beto Aragón, y el jurado estará compuesto por expertos del skate como Jorge Rebolledo, Peter Chlebowski y Ricardo Navarro

Este evento no solo definirá al campeón nacional del Red Bull Road Gap, sino que será una verdadera celebración del skateboarding en el Perú. Con un ambiente pensado para toda la comunidad, riders, familias, fanáticos del deporte y público general, la final reunirá lo mejor del talento nacional en un solo lugar. No te pierdas esta jornada histórica, donde la adrenalina, la cultura urbana y el estilo se fusionarán en una fecha para recordar.