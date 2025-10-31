Consultado por los periodistas en el post-partido que dejó a Palmeiras como el segundo finalista de la Copa Libertadores 2025, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, se mostró a favor de un pedido inesperado. Más teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes del evento a disputarse en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en la ciudad de Lima.

El dirigente deportivo fue requerido sobre la posibilidad de que, al saberse ya que los dos equipos que disputarán el ansiado trofeo son brasileños, la final ya no se juegue en la capital peruana, sino en alguna ciudad brasileña.

“El diálogo es constante; es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible. Las ciudades (Brasilia y Belém) expresaron sus opiniones por iniciativa propia; no hubo conversación previa con la CBF. Depende de ellos (Palmeiras y Flamengo). La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil”, indicó, en declaraciones que recoge el portal Lance.

Aunque dejó en claro que por ahora todo está previsto a realizarse en Lima, el ente a su cargo no se negará si se trata de pedirle a la Conmebol escucha un pedido en el sentido del cambio de sede.

“Por ahora, será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención; la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, continuó.

La última semifinal de la Copa Libertadores 2025 se disputó la noche del 30 de octubre en el Allianz Parque. La final –entre Flamengo y Palmeiras-- está programada para el próximo 29 de noviembre. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya ha realizado diversos preparativos para la cita futbolística. Incluso el Estadio Monumental de Universitario viene sometiéndose a algunas mejoras para tan importante juego. Por este último motivo, el cuadro ‘crema’ no jugó sus últimos duelos de local en casa sino en el estadio Nacional.

En el año 2019, Flamengo y River Plate disputaron la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Monumental de Universitario de Deportes. Inicialmente dicho encuentro iba a celebrarse en Chile, pero por problemas sociales decidió cambiarse de sede.

Precisamente en 2019 fue el primer año en que se disputó la instancia decisiva del torneo a partido único, emulando lo que ocurre en la Liga de Campeones de Europa. El objetivo era hacer de una final más que un partido, un evento de trascendencia mayor.

En el caso de la Copa Sudamericana, este año la sede de la final fue cambiada de Santa Cruz (Bolivia) a Asunción Paraguay porque los organizadores en el país altiplánico no cumplieron con las fechas de construcción prometidas a Conmebol.

¿Lograrán los brasileños cambiar la sede o prevalecerá lo dispuesto por Conmebol con antelación?