Conmovedor momento. Santiago Montillo, hijo de Walter Montillo y con síndrome de down, fue protagonista en el partido de despedida de su padre cuando ingresó al campo de juego y anotó un gol en honor a su padre.

El adolescente de 15 años fue levantado en andas por Juan Manuel Olivera e hizo explotar el coloso de la Universidad de Chile. Este gesto fue una conmemoración a cuando, en 2010, Olivera hizo lo propio con Walter Morillo ya que en aquel entonces venía atravesando un mal momento por la salud de su hijo.

El jugador, quien se retiró ya en 2021 pero fue recién el último miércoles que tuvo el partido de despedida, fue formado en San Lorenzo y tuvo dos pasajes por el equipo azul: entre 2008 y 2010, y de 2020 a 2021. En 2009 fue campeón de Chile y en 2010 llegó a semifinales de la Copa Libertadores con Gerardo Pelusso como entrenador.