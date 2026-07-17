La ansiada final del Mundial 2026 entre Argentina y España se podrá vivir en pantalla de proyección de 150 pulgadas.
La ansiada final del Mundial 2026 entre Argentina y España se podrá vivir en pantalla de proyección de 150 pulgadas.
Por Redacción EC

La gran final del Mundial será el principal atractivo de este domingo y Villa Chicken se prepara para recibir a los aficionados con una experiencia especial en el Centro Histórico de Lima. La definición del campeonato coincidirá con la celebración del Día del Pollo a la Brasa, una fecha que cada año reúne a miles de peruanos alrededor de uno de los platos más emblemáticos del país.

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