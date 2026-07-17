La gran final del Mundial será el principal atractivo de este domingo y Villa Chicken se prepara para recibir a los aficionados con una experiencia especial en el Centro Histórico de Lima. La definición del campeonato coincidirá con la celebración del Día del Pollo a la Brasa, una fecha que cada año reúne a miles de peruanos alrededor de uno de los platos más emblemáticos del país.

Para la ocasión, el restaurante abrirá las puertas de su local del jirón Ica, ubicado en la histórica Casona Pancho Fierro, un inmueble que conserva gran parte de su arquitectura original y que hoy forma parte del circuito gastronómico del centro de la capital. A pocos metros de la Plaza Mayor, los asistentes podrán seguir cada minuto del encuentro en una pantalla de proyección de 150 pulgadas, instalada especialmente para disfrutar la final mientras comparten el tradicional pollo a la leña de Villa Chicken.

La coincidencia entre ambos acontecimientos convierte la jornada en una oportunidad ideal para vivir el ambiente futbolero en un espacio con historia, ya sea en familia, con amigos o entre hinchas que quieran disfrutar del partido en un ambiente diferente.

Quienes prefieran seguir la final desde casa también podrán celebrar el Día del Pollo a la Brasa con una promoción exclusiva, válida únicamente el domingo 19 de julio. A través del call center (500 8800), Villa Chicken ofrecerá un combo que incluye un pollo a la leña, papas, ensalada clásica, una chicha de 1.5 litros y medio pollo gratis (solo, sin acompañamientos) por S/ 89.90.

Además de su emblemático local del jirón Ica, la cadena cuenta con 26 restaurantes distribuidos entre Lima, Ica, Iquitos y Tarapoto, así como presencia en los patios de comidas de Larcomar y Real Plaza Puruchuco, donde los clientes también podrán disfrutar de la transmisión y del ambiente de la gran final.

Este domingo, la emoción por conocer al nuevo campeón del Mundial y la celebración del Día del Pollo a la Brasa se unirán en una misma jornada. Villa Chicken invita a los hinchas a vivir el partido en un escenario histórico o a disfrutarlo desde casa con una propuesta pensada para compartir dos de las grandes pasiones de los peruanos: el fútbol y la buena comida.